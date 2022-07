Peste 10.000 de locuitori ai orasului-port ucrainean Mariupol, aflat sub ocupatie rusa, se afla in prezent in inchisori sub controlul autoproclamatei Republici Populare Donetk (RPD), ale carei autoritati proruse le-au inlocuit pe cele ucrainene, transmite luni EFE. Aceste informatii au fost date publicitatii duminica noapte pe Telegram de catre primaria din Mariupol, ai carei edili se afla in exil, si au fost preluate luni de agentiile de presa ucrainene. ”Rezidenti civili pasnici au fost retinuti de ocupantii (rusi) si trimisi in locuri unde sunt privati de libertate. Sunt cunoscute cateva inchisori…