Stiri pe aceeasi tema

- "Pana in prezent, OMS a verificat 103 atacuri asupra serviciilor de sanatate, cu 73 de persoane ucise si 51 ranite, printre care lucratori din domeniul sanatatii si pacienti", a declarat seful OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, intr-o conferinta de presa, calificand acest bilant ca fiind "sumbru".Dintre…

- Trupele rusesti vor sa captureze regiunea Donbas si sudul Ucrainei, a declarat presedintele ucrainean Volodimir Selebzki, in obisnuitul sau mesaj transmis noaptea, conform The Guardian. Zelenski a afirmat ca trupele ucrainene au recastigat controlul in zone din Kiev si Cernigau. „Sunt tot mai multe…

- Rusia a distrus aproape in totalitate industria de aparare a Ucrainei, a estimat joi Oleksii Arestovici, consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, intr-o declaratie video in care a salutat termenii acordului de pace propus marti la Istanbul ca pe o victorie a Kievului, relateaza Reuters.…

- A inceput a doua luna de razboi purtat de Rusia in Ucraina. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, intr-un nou mesaj video, ca Rusia a pierdut pana acum peste 16.000 de militari, transmite CNN. Liderul ucrainean a mai aratat ca autoritatile au putut asigura 18 coridoare umanitare in ultima…

- Israelul depune eforturi pentru a media conflictul dintre Ucraina și Rusia și ar putea fi un loc „potrivit” pentru viitoare discuții de pace la nivel inalt, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit BBC. „Prim-ministrul Israelului, domnul Bennett, incearca sa gaseasca o modalitate…

- Consiliul National de Securitate si Aparare al Ucrainei (echivalentul a CSAT din Romania) a interzis activitatea partidelor politice pro-ruse in perioada in care legea martiala este in vigoare. Volodimir Zelenski a anuntat decizia, intr-un mesaj video, sambata seara, potrivit Reuters. Președintele ucrainean…

- O noua runda de negocieri in format de videoconferința intre Rusia și Ucraina a avut loc luni, 14 martie. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a calificat aceasta runda de convorbiri, intr-o apariție a sa video, drept ”dificile”. Ele s-au intrerupt cu anunțul unui negociator ucrainean care a precizat…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski spune ca este pregatit pentru negocieri cu Rusia, dar nu pe teritoriul Belarus. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins duminica o propunere a Rusiei pentru negocieri in Belarus, declarand ca Minsk este complice la invazia rusa din Ucraina. Zelinsky…