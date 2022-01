Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a acuzat luni NATO si Statele Unite de „exacerbarea” tensiunilor cu „isterie” prin decizia de a desfasura nave si avioane de lupta in Europa de Est si evacuarea de diplomati de la ambasada americana din Ucraina, pe fondul temerilor occidentale cu privire la un atac al Rusiei impotriva Ucrainei,…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii face apel la Occident sa nu accepte nicio concesie in fața lui Vladimir Putin in criza privind Ucraina. Intr-o serie de scrisori trimise revistei Time, Navalnii, aflat in detenție, spune ca Occidentul se comporta ca ”un scolar speriat care este intimidat de unul dintr-o…

- Criza din Kazahstan ramane in atenția presei internaționale, France 24 observand o revenire la calm. Trupele trimise de Moscova dupa revoltele sangeroase se vor retrage incepand din aceasta saptamana, dupa cum a anuntat presedintele Kassim-Jomart Tokaev. Protestele, care au facut zeci de morti si sute…

- Adjuncta secretarului de stat american Wendy Sherman a declarat luni ca SUA au reiterat, in cadrul consultarilor de luni cu Rusia privind arhitectura de securitate, avertismentele occidentale in privinta unei eventuale invadari a Ucrainei, au fost ferme in respingerea propunerilor de securitate ale…

- Adjuncta secretarului de stat american Wendy Sherman a declarat ca SUA au reiterat, in cadrul consultarilor de luni de la Geneva privind arhitectura de securitate, cateva avertismente occidentale la adresa Rusiei in privinta unei eventuale invadari a Ucrainei. Aceste semnale au fost ferme in respingerea…

- Adjuncta secretarului de stat american Wendy Sherman a declarat luni ca SUA au reiterat, in cadrul consultarilor de luni cu Rusia privind arhitectura de securitate, avertismentele occidentale in privinta unei eventuale invadari a Ucrainei, au fost ferme in respingerea propunerilor de securitate ale…

- O „soluție diplomatica” cu Rusia „mai este posibila”, daca Moscova joaca jocul dialogului, pentru a dezamorsa criza din jurul Ucrainei, a declarat vineri șeful diplomației americane Antony Blinken, la o conferința de presa la Washington, scrie AFP."Suntem gata sa raspundem…

- Kremlinul a anuntat luni ca are sens pentru Rusia sa poarte negocieri cu NATO pe tema garantiilor de securitate pe care le solicita din partea Occidentului, dincolo de negocierile bilaterale cu Statele Unite ale Americii, transmite Reuters. Rusia, care a iritat Occidentul prin comasarea de trupe la…