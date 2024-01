Ucraina: Liderul prorus din Donetk cere eliberarea oraselor ruse Odesa si Nikolaiv

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul cecen Ramzan Kadirov, unul dintre cei mai apropiati oameni ai presedintelui rus Vladimir Putin, vrea sa scape de sanctiunile internationale impuse familiei sale in schimbul eliberarii a 20 de prizonieri de razboi ucraineni. Ucrainenii au fost capturați de soldatii ceceni in timpul luptelor din…

- Angel Tilvar, ministrul Apararii, a explicat marți, 2 ianuarie, cum va fi anul 2024 pentru Romania din punct de vedere al securitații in contextul evoluției razboiului din Ucraina. „2023 a fost un an complicat din punct de vedere securitar pe care imi place sa cred ca Romania l-a trecut cu bine. Vor…

- Ministrul Apararii, Angel Tilvar, s-a aratat optimist pentru anul 2024. Deși situația este din ce in ce mai incordata la nivel mondial, Tilvar nu crede ca vom avea parte de un razboi in interiorul granițelor. Angel Tilvar e convins ca nu vom avea razboi in Romania Tilvar iși bazeaza afirmațiile pe faptul…

- Vladimir Putin a vizitat luni, 1 ianuarie 2024, soldații rusi raniti și aflați la spitalul militar din Moscova, carora le-a spus ca razboiul cu Ucraina se schimba in favoarea Rusiei, ca Moscova nu lupta de fapt cu ucrainenii, ci cu Occidentul, si ca vrea sa puna capat razboiului, dar numai in conditiile…

- Atacurile din noaptea de duminica spre luni au provocat un mort la Odesa, in sudul Ucrainei, si patru la Donetk, in estul tarii, au anuntat autoritatile locale dupa o escaladare a violentei dintre Moscova si Kiev, transmite AFP, citat de Agerpres.Denis Pusilin, seful administratiei Donetk numit de…

- Vestea vine dupa ce acum trei zile ucrainenii au mai doborat trei bombardiere rusești.Nu este Craciun si pentru rusii care il serbeaza pe 7 ianuarie, asa ca ostilitatile continua, iar forțele ucrainene au avut 48 de ciocniri cu trupele ruse și au respins zeci de atacuri peste linia frontului.Iar toți…

- Consiliul Național al Romanilor din Ucraina (CNRU) a facut o solicitare ferma catre conducerea politica a Ucrainei, cerand masuri urgente pentru rezolvarea problemei distincției artificiale dintre limba romana și așa-numita limba “moldoveneasca” in regiunea Odesa. Aceasta problema, care nu a fost soluționata…

- Rusia a lansat in cursul nopții atacuri cu drone și rachete impotriva Ucrainei pe direcția Odesa, Nikolaev, Herson, Zaporojie, Dnipro, Cernigau, Sumi, Donețk și Kiev, potrivit unui comunicat al Comandamentului Forțelor Aeriene ale Ucrainei