Ucraina: În școli se fac simulări de alertă cu bombă! Copiii asista la exerciții de urgența desfașurate in școli, dupa o serie de amenințari false cu bomba, care au impus evacuarea școlilor din mai multe orașe din Ucraina, in acest an. Așa incepe relatarea din HuffPost despre situația din Ucraina, unde in școli se fac simulari de alerta cu bomba. Un dispozitiv, ”bufnița pufoasa”, poate sa conțina un kilogram de explozibil, suficient pentru a ucide pe oricine pe o raza de cinci metri și a rani oameni pe o distanța de 15 metri, le spune adolescenților care asculta tacuți Oleksandr Shcherbyn, inspectorul principal al unitații de deminare. Inspectorul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

