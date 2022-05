Fostul presedinte ucrainean Petro Porosenko – rival al actualului sef de stat Volodimir Zelenski – a anuntat sambata ca i s-a refuzat iesirea din tara pentru o deplasare in Lituania si a avertizat ca aceasta decizie risca sa rupa „armistitiul politic”, in plina invazie rusa, relateaza AFP. Porosenko, fost presedinte intre 2014 si 2019, conduce in prezent partidul Solidaritatea Europeana, a doua cea mai mare formatiune din parlament, facand parte din opozitie. Conform serviciului sau de presa, fostului sef de stat „i-a fost refuzata iesirea din Ucraina” in conditiile in care trebuia sa ia parte…