- Purtatorul de cuvant al Fortelor Aeriene ale Ucrainei, Iuri Ihnat, sustine ca Iranul și-a imbunatațit dronele de atac kamikaze de tip Shahed, in special prin reducerea nivelului de zgomot pe care il produc și creșterea capacitații de a se "feri" de apararea antiaeriana, scrie Korespondent, potrivit…

- Forțele de Aparare ale Ucrainei continua sa desfașoare actiuni ofensive in estul și in sudul tarii, in direcțiil Melitopol și Bahmut, noteaza Rador Radio Romania.Potrivit raportului de luni dimineata al Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, militarii ucraineni au un succes parțial in zonele…

- Un alt scandal a izbucnit pe internet din cauza declarațiilor miliardarului american Elon Musk cu privire la razboiul Rusiei impotriva Ucrainei. De data aceasta, acesta l-a batjocorit pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, intr-o postare pe rețeaua X (Twitter) . „Cand au trecut cinci minute și…

- Șeful Statului Major al Regatului Unit, Tony Radakin, a dat asigurari, in timpul unei intalniri cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, ca Vladimir Putin a pierdut controlul asupra razboiului.Radakin a vizitat Kievul impreuna cu secretarul britanic al Apararii, Grant Shapps, pentru a reafirma…

- Unii mercenari ai grupului rus Wagner au parasit Belarus și s-au intors pe front in regiunea Donețk, a informat RBC Ucraina pe 27 septembrie, citand purtatorul de cuvant al Gruparii de forțe de Est, Illia Yevlash.Purtatorul de cuvant a spus ca din aproximativ 8.000 de luptatori Wagner care erau staționați…

- Purtatorul de cuvint al Kremlinului, Dmitri Peskov, a comentat marți, 26 septembrie, sosirea tancurilor americane Abrams in Ucraina, afirmind ca acestea „vor arde" ca și alte arme care au fost trimise forțelor armate ucrainene și ca ele nu vor modifica situația din zona de conflict. „Tancurile Abrams…

- Putin da drumul bombelor nucleare? Anuntul care tine in suspans intreaga lume: „Ar rezolva problemele”. Propagandiștii președintelui rus il indeamna pe acesta sa lanseze un atac nuclear asupra Ucrainei. Urmeaza un atac cu bombe nucleare in Ucraina? Propaganda lui Vladimir Putin și-ar dori asta Razboiul…