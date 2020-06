Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 14 membri ai fortelor afgane au fost ucisi vineri in estul tarii, conform guvernului, in primul atac revendicat de insurgentii talibani de cand au decretat un armistitiu care a expirat marti seara si despre care nu au spus daca este prelungit, relateaza AFP, potrivit Agerpres."Noaptea…

- Devastatorul ciclon Amphan a facut deja primele victime. Cel putin 14 oameni au murit in India, iar opt in Bangladesh. Autoritatile sustin ca numarul mortilor ar putea creste pentru ca salvatorii inca nu au reusit sa ajunga in mai multe localitati.

- Cel puțin 24 de oameni au murit, iar alti zeci sunt dați disparuți in Somalia din cauza inundațiilor puternice din țara africana. Ploile torențiale din ultimele zile au provocat ieșirea din albii a raurilor.

- Accident rutier grav pe o autostrada din statul Uttar Pradesh din estul Indiei. Cel putin 23 de oameni au murit, iar 20 au fost raniti dupa ce doua camioane s-au ciocnit violent. Tragedia s-a produs din cauza unuia dintre vehicule, care s-a oprit brusc in mijlocul drumului.

- Autoritatile din Iasi incearca sa gaseasca vinovatii pentru moartea a cel putin 10 oameni.Potrivit observatornews.ro, decesele au survenit in doar cateva zile. Toate informatiile par sa conduca spre ipoteza ca victimele au baut alcool sanitar contrafacut. Sursa: https: observatornews.ro ...

- In Romania au fost confirmate, pana acum, 5.990 de infecții cu coronavirus. Autoritațile fac apel la populație sa se informeze doar din surse oficiale. In total, in Romania au murit 306 persoane infectate cu coronavirus. Primul caz de coronavirus confirmat... The post Coronavirus Romania: numarul deceselor…

- CORONAVIRUS. Italia continua sa fie una dintre țarile care sufera din plin din cauza pandemiei de COVID-19. Bilanțul morților din ultimele 24 de ore e, totuși, intr-o ușoara scadere fața de ultimele doua zile. Autoritațile italiene au anunțat in aceasta seara decesul a 756 de persoane in precedentele…

- CORONAVIRUS / Italia inregistreaza un bilant ingrozitor și in ultimele 24 de ore, din cauza pandemiei de coronavirus. Autoritațile italiene au anunțat in aceasta seara decesul a 889 de persoane in precedentele 24 de ore. Numarul total al cazurilor a ajuns la 92.472 de persoane infectate cu noul tip…