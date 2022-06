Stiri pe aceeasi tema

- Vasile Dincu, ministrul Apararii Naționale, a declarat marți seara, in contextul in care mai multe rachete folosite in razboiul dintre Rusia și Ucraina au aterizat la cațiva kilometri departare de malul brațului Chilia, in Marea Neagra, ca nu exista pericolul ca Romania sa fie atacata și ca „oamenii…

- Insula Serpilor a fost unul dintre primele obiective pe care armata rusa si-a propus sa le cucereasca atunci cand a lansat invazia in Ucraina. Ioan Mircea Pascu a vorbit despre importanta strategica a acestei insule. „Tocmai importanta Insulei Serpilor a determinat efortul ucrainean de recucerire a…

- Ucraina va lupta pentru controlul asupra Insulei Serpilor din Marea Neagra "cat va fi necesar", a declarat vineri seful serviciilor de informatii al armatei ucrainene, Kirilo Budanov, informeaza Reuters.

- Armata ucraineana a anuntat ca a lansat atacuri repetate cu rachete asupra Insulei Serpilor din Marea Neagra, ocupata de trupele ruse la putin timp dupa declansarea invaziei asupra Ucrainei, relateaza duminica agentia DPA, citata de Agerpres.

- Mai multe sisteme antiaeriene si o unitate de comunicatii au fost distruse in aceste atacuri, afirma Comandamentul Sud al armatei ucrainene. Acesta mai sustine ca 42 de soldati rusi au fost ucisi in raidurile cu rachete asupra Insulei Serpilor, relateaza duminica agentia DPA.Nici atacul si nici victimele…

- Armata ucraineana a anuntat ca a lansat atacuri repetate cu rachete asupra Insulei Serpilor din Marea Neagra, ocupata de trupele ruse la putin timp dupa declansarea invaziei asupra Ucrainei pe 24 februarie, relateaza duminica agentia DPA, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Armata ucraineana a anuntat duminica ca a lansat atacuri repetate cu rachete asupra Insulei Serpilor din Marea Neagra.Ministerul Apararii de la Moscova confirma pe data de 25 februarie ca fortele ruse au capturat insula. Potrivit Comandamentului Sud al armatei ucrainene, mai multe sisteme antiaeriene…

- Armata ucraineana a bombardat pozitii rusesti pe Insula Serpilor, la Marea Neagra, care a devenit un simbol al rezistentei ucrainene dupa invazia Ucrainei de catre Rusia, la 24 februarie, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…