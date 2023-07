Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana (CE) le-a propus statelor membre sa aprobe un pachet de ajutor in valoare de 50 de miliarde de euro pentru a sustine Ucraina pana in 2027, potrivit Le Point . Țarile Uniunii Europene vor pregati 30.000 de soldați ucraineni in 2023, a anunțat, marți, Ministerul ucrainean al Apararii,…

- Washingtonul incurajeaza Kievul ignorand public atacul cu drone ce a lovit marti, 30 mai, mai multe cartiere ale Moscovei, a declarat marti ambasadorul Rusiei in Statele Unite, dupa ce Vladimir Putin a dat vina pe Ucraina pentru loviturile aeriene, informeaza miercuri, 31 mai, Reuters și Hotnews . Casa…

- Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse a emis o declarație, prin care 'a condamnat ferm tentativele de atacuri teroriste ale Forțelor Armate ale Ucrainei' comise in dimineața zilei de 30 mai, la Moscova și in regiunea Moscova.„Aceste atacuri au fost planificate și efectuate de regimul neonazist…

- Armata ucraineana l-a lichidat pe capitanul rus Iuri Isaev, dupa care, in timpul perchezițiilor, au gasit documentele sale și un smartphone ce aparținea ocupantului. Dupa ce au accesat mesageria sa de pe Telegram, luptatorii Forțelor Armate ale Ucrainei au intrat in chat-ul familiei ocupantului, unde…

- Evgheni Prigojin, șeful grupului de mercenari Wagner care lupta de partea rusa, a acuzat trupele ruse care aparțin de Ministerul Apararii ca au abandonat pozițiile din jurul Bahmut, iar mai mulți bloggeri militari ruși au relatat joi despre progrese ucrainene sau mișcari de trupe in mai multe zone.…

- Seful grupului paramilitar rus Wagner, Evgheni Prigojin, a declarat luni ca lupte ''feroce'' continua la Bahmut si a anuntat ca trupele sale primesc mai multe munitii dupa ce el a amenintat ca se va retrage din acest oras din estul Ucrainei, informeaza AFP. Progojin, in conflict deschis de luni de zile…

- Atacurile rusesti cu rachete din timpul noptii de duminica spre luni asupra orasului Pavlohrad din estul Ucrainei au ucis doua persoane si au ranit alte 40, a declarat luni presedintele Volodimir Zelenski, informeaza Reuters.

- Ucrainenii susțin ca au doborat zece drone lansate de ruși in noaptea de miercuri spre joi, potrivit CNN. Armata ucraineana a doborat 10 din cele 11 drone „Shahed” lansate noapte de militarii ruși, a anunțat Comandamentul Forțelor Aeriene ale Forțelor Armate ucrainene pe Telegram. „In aceasta noapte,…