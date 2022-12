Stiri pe aceeasi tema

- Luni, la peste zece luni de la lansarea agresiunii militare ruse din Ucraina, Ministerul de Externe de la Kiev a cerut excluderea Rusiei din ONU. Este o solicitare cu șanse reduse de succes, in condițiile in care Moscova are drept de veto in Consiliul de Securitate al ONU.

- Razboi in Ucraina, ziua 306. Cel putin 70 de ofiteri rusi au fost raniti dupa un atac asupra unui post de comanda rusesc in regiunea Herson (sudul Ucrainei), potrivit fortelor armate ucrainene.

- Dmitro Kuleba a precizat ca acest lucru se va intampla chiar luni, 26 decembrie și a subliniat ca problema locului permanent al Rusiei in Consiliul de Securitate al ONU este deja in curs de discutie in cercurile diplomatice.

- Presedintele Volodimir Zelenski a anuntat ca Ucraina va limita activitatile organizatiilor religioase afiliate Rusiei pe teritoriul sau si va pune in discutie statutul Bisericii Ortodoxe dependente de Patriarhia Moscovei.„Consiliul de Securitate si Aparare Nationala a dat instructiuni guvernului sa…

- Ministerul rus de Externe nu a facut referire, intr-un comunicat, la disponibilitatea Moscovei de a reinnoi initiativa Marii Negre convenita in iulie, care a permis Ucrainei sa reia exporturile de cereale. Acordul expira pe 19 noiembrie. ONU sustine ca 10 milioane de tone de cereale si alte alimente…

- Ministerul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a anunțat marți ca Lavrov a spus instituția pe care o conduce efectueaza in prezent o „reorientare geografica” a activitaților sale atat in strainatate, cat și in biroul central, sugerand o potențiala reducere a prezenței diplomatice a Rusiei in Occident,…

- Doi cetațeni muntenegreni au fost reținuți sub acuzația de spionaj pentru Rusia, 28 de straini, se pare, majoritatea ruși, au fost expulzați din țara, iar șase angajați ai ambasadei Rusiei au fost declarați persona non grata, potrivit Komersant.Unul dintre cei 2 muntenegreni este un fost diplomat de…

- Romania nu recunoaște validitatea referendumurilor ilegale organizate de Rusia in teritoriile ocupate din Ucraina și acuza Moscova ca iși bazeaza acțiunile pe forța, cu incalcarea „celor mai importante principii și norme de drept internațional”, arata Ministerul de Externe de la București, dupa anunțul…