Fermierii din Ucraina au nevoie de ingrasaminte, seminte si combustibil pentru campania agricola din acest an și a nu se ajunge la situația de infometare a populației, potrivit unui apel al ministrului Agriculturii din Ucraina, Roman Lescenko, adresat UE. Autoritațile de la Bruxelles au promis sprijin, dar și ajutor umanitar, urmand ca Polonia sa fie folosita ca țara de tranzit. Uniunea Europeana vrea sa ii sprijine pe agricultorii ucraineni sa isi pregateasca viitoarele recolte in ciuda razboiului, furnizandu-le, in special, carburant si ingrasamant, dar vrea sa ofere si un ajutor alimentar…