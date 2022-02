Ucraina: Cancelarul german anunță că va vizita Moscova "în curând" Cancelarul german Olaf Scholz a anunțat miercuri seara ca va calatori &"în curând&" la Moscova pentru discuții cu președintele rus Vladimir Putin, în încercarea de a dezamorsa criza din jurul Ucrainei, potrivit AFP.

&"Voi merge acum în Statele Unite&", pe 7 februarie, &"și în curând voi merge și la Moscova pentru discuții&" privind criza ruso-ucraineana, a declarat Scholz la postul public de televiziune ZDF.

El nu a dat o data precisa dar a dat asigurari ca &"a fost fixata o programare și ca va avea loc în curând&".știrea se actualizeaza

Germanii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inflația reprezinta principala îngrijorare pentru germani, luând fața pandemiei de COVID-19 și instabilitații geopolitice din jurul Ucrainei, potrivit unui nou sondaj citat de Euractiv.Potrivit sondajului inclus în Raportul de Siguranța redactat în fiecare an de catre…

- Peste 70% dintre romani cred ca NATO va apara Romania, in contextul cresterii riscului producerii unui razboi in Ucraina, potrivit unui sondaj INSCOP Research, preluat de Agerpres. Intrebati daca NATO va apara sau nu Romania, in contextul cresterii riscului producerii unui razboi in Ucraina, 70,3% dintre…

- Intrebati daca NATO va apara sau nu Romania, in contextul cresterii riscului producerii unui razboi in Ucraina, 70,3% dintre romani au raspuns afirmativ, in timp ce 20,3% au raspuns negativ, iar 9,4% nu stiu sau nu au raspuns, potrivit unui sondaj INSCOP Research, informeaza Agerpres . De asemenea,…

- Supravietuitorii Holocaustului condamna comparatia permanenta a masurilor luate pentru a limita raspândirea pandemiei de coronavirus cu suferintele poporului evreu în timpul Holocaustului, relateaza Agerpres.Miscarea pentru combaterea antisemitismului (CAM) a publicat joi un raport…

- Președintele rus Vladimir Putin și omologul sau chinez Xi Jinping vor discuta miercuri despre tensiunile din Europa și despre retorica "agresiva" a SUA și a NATO în timpul unei convorbiri video, a anunțat Kremlinul, citat de Reuters.Conversația va avea loc într-un moment…

- In cadrul ceremoniei ”Groser Zapfenstreich”, restransa din cauza restrictiilor legate de Covid-19, corpul de muzica al personalului Bundeswehr a cantat un imn religios, un cantec din anii 1960 care include cuvintele ”Nu pot sa accept, nu pot sa ma descurc, inca vreau sa castig”, si un hit punk rock…

- Exista un scenariu „catastrofal”, dar posibil, in care nici cei vaccinați, nici cei care au facut COVID nu ar mai fi protejați de o noua imbolnavire: apariția unei tulpini a coronavirusului care sa eludeze raspunsul imunitar. O astfel de perspectiva este cu atat mai probabila cu cat virusul continua…

- ​Constructorii auto au promis investiții cumulate de 515 miliarde dolari în electrificarea gamelor în acest deceniu, arata o analiza Reuters. De la Dacia pâna la Rolls Royce aproape toate companiile au lansat sau vor lansa mașini electrice, mai ales ca în multe țari nu vor mai…