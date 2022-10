Stiri pe aceeasi tema

- Generalul american Ben Hodges crede intr-o moarte rapida a majoritații recruților ruși mobilizați și trimiși pe campul de lupta, vorbește despre presiunea asupra cercului interior al lui Putin și despre perioada dificila in care intra razboiul din Ucraina, intr-un interviu acordat saptamanalului ucrainean…

- Generalul (r) Ben Hodges, fostul comandant al trupelor SUA din Europa, a declarat ca armata rusa pierde teritorii ocupate din Ucraina și le pierde definitiv, o situație care crește riscurile ca puterea de la Kremlin sa apeleze la armele sale nucleare. Un alt scenariu care starnește ingrijorare este…

- Rusia pierde teren in Ucraina, și il pierde definitiv. Un general american spune ca armata rusa nu va mai putea recupera teritoriile pierdute in ultima luna, in fața forțelor ucrainene. O situație care crește, insa riscurile ca puterea de la Kremlin sa apeleze la armele sale nucleare.

- Generalul australian in retragere Mick Ryan afirma ca armata rusa și-a pierdut inițiativa la toate nivelurile in Ucraina, iar acum forțele armate ale Kievului au posibilitatea de a obliga inamicii sa efectueze retrageri pe toate fronturile.

- Generalul (r) american Ben Hodges, fostul comandant al forțelor SUA din Europa, este optimist in privința reușitei trupelor ucrainene in confruntarea cu Rusia și iși dorește ca Ucraina sa devina membra NATO.

- In decurs de cateva luni, Romania a devenit un simbol al unitatii, solidaritatii si coeziunii care caracterizeaza Alianta nord-atlantica, a declarat presedintele Klaus Iohannis, prezent astazi la festivitatile prilejuite de Ziua Marinei Romane, la Constanta. „In cateva luni, tara noastra a devenit…

- Trupele din cadrul Diviziei 101 Aeropurtate au efectuat exerciții cu militarii romani la o baza aeriana Mihail Kogalniceanu de langa coasta Marii Negre. Comandantul diviziei, generalul-maior Joseph McGee, a declarat ca desfașurarea de trupe in țarile de pe flancul de sud-est al NATO a demonstrat angajamentul…

- Seful serviciului de informatii externe al Marii Britanii (MI6), Richard Moore, a afirmat ca trupele lui Putin si-au pierdut la jumatate din elanul de pe frontul din Ucraina. Marea Britanie considera ca Rusia isi pierde din avant in invazia din Ucraina si si-a pierdut "la jumatate" capacitatea de a…