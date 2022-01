Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat vineri ca este "convins" ca o invazie sau o incursiune militara rusa în Ucraina "nu se va întâmpla" exprimându-si speranta ca diplomatia va rezolva criza în curs, în special dintre Rusia si…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat vineri, 21 ianuarie, ca „nu se va intampla” o incursiune militara rusa in Ucraina si spera ca diplomatia va rezolva criza in curs, in special dintre Rusia si Statele Unite, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. „Nu ar trebui sa fie o interventie…

- Cu trupe masate la frontiera ucraineana, Rusia are mai multe optiuni pentru un atac, inclusiv pasi rapizi catre o invazie pe scara larga si ocuparea de teritorii, potrivit unor experti militari mentionati intr-o analiza publicata joi de NBC News. Dupa ce a dislocat circa 100.000 de soldati…

- Șeful diplomației americane, Antony Blinken, a declarat vineri, 7 ianuarie, ca situația de criza din jurul Ucrainei poate fi inca rezolvata printr-o ”soluție diplomatica”, daca Rusia accepta dialogul, relateaza AFP, citata de Agerpres . ”Suntem gata sa raspundem cu forta la o noua agresiune rusa. Dar…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca Rusia nu are unde sa se retraga in cazul confruntarii cu Statele Unite asupra Ucrainei și ca va fi forțata sa dea un raspuns dur daca Occidentul nu renunța la „linia lui agresiva”, potrivit Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin a promis un raspuns „militar si tehnic” in cazul in care țarile occidentale nu vor pune capat politicii considerate amenintatoare de catre Rusia, pe fondul cresterii tensiunilor in jurul Ucrainei.

- Putin și Biden au discutat despre Ucraina, in cadrul unei conferințe in format video. Potrivit presei internaționale, cei doi președinți au reluat dialogul pe fondul tensiunilor legate de o eventuala invadare a Ucrainei de catre trupele rusești. Analiștii politici nu se așteapta la un rezultat clar…

- Președintele ucrainean Vladimir Zelenskiy a declarat vineri ca a primit informații conform carora un grup de ucraineni și ruși planuiește o lovitura de stat impotriva sa, care ar urma sa aiba loc saptamana viitoare, relateaza CNN și Reuters.Afirmațiile lui Zelenskiy au fost facute in timpul unei conferințe…