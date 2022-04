Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ucrainean de exterene, Dmitro Kuleba a declarat din nou ca a fost o greseala strategica faptul ca Germania si Franta s-au opus aderarii Ucrainei la Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) in 2008, informeaza luni dpa cu referire la Agerpres.ro . Kuleba susține ca Ucraina plateste…

- Berlinul anunța ca a ramas fara arme, dupa ce a furnizat Ucrainei echipamente luate din rezervele armatei sale. Practic, Germania si-a epuizat posibilitatile de a furniza Ucrainei echipamente luate din stocurile Bundeswehr. In același tip, nemtii recunosc ca lucreaza la livrari efectuate direct de industria…

- Kuleba a spus ca Ucraina are nevoie de armament, de la rachete, sisteme defensive antiracheta, la avioane, pentru a asigura victoria impotriva Rusiei și pentru ca orori ca cele din Bucha sa nu se mai repete, relateaza HotNews.ro.In opinia oficialului ucrainean, pentru aliații NATO nu ar trebui sa existe…

- Franta va debloca un ajutor de 300 milioane de euro pentru Ucraina, a anuntat joi Ministerul de Externe de la Paris. Seful diplomatiei franceze Jean-Yves Le Drian a confirmat, intr-o discutie cu ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba, „deblocarea in zilele urmatoare a unui pachet de asistenta…

- Propunerea a fost considerata "dificila", dar nu "imposibila", au precizat sursele, adaugand ca ea este mai proasta decat ce ar fi obtinut presedintele ucrainean Volodimir Zelenski inainte de invazia rusa, dar ca "decalajele dintre cele doua parti nu sunt mari".Putin le-a cerut fortelor sale militare…

- Agentia de stat rusa RIA Novosti a publicat, in dimineata zilei de 26 februarie, un articol prin care Rusia recunoaste razboiul de cucerire a Ucrainei si aducerea acesteia inapoi in Rusia. La scurt timp, articolul a fost sters, insa acesta a ramas in arhiva. „Rusia isi restabileste unitatea – tragedia…

- UPDATE: Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat, sambata seara, ca decizia va ”interzice oligarhilor rusi sa-si foloseasca activele financiare pe pietele noastre”. ”Putin a pornit pe o cale care vizeaza distrugerea Ucrainei. Dar ceea ce face el, de fapt, este sa distruga viitorul…

- Cancelarul german Olaf Scholz a ajuns marți la Moscova intr-o misiune cu mize mari de a preveni razboiul. Acesta a fost evenimentul consemnat de toata media și apoi disecat de catre analiști. Vladimir Putin a inceput conferința de presa, spunand ca Germania este un „partener cheie al Rusiei” și ca ar…