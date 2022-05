Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a inceput sa primeasca rachete antinava Harpoon din Danemarca si obuziere cu autopropulsie din Statele Unite, a indicat sambata ministrul apararii ucrainean, Oleksii Reznikov, transmite Reuters. 39;Apararea de coasta a tarii noastre nu doar va fi intarita cu rachete Harpoon ele vor fi folosite…

- Ucraina a inceput sa primeasca rachete anti-nava Harpoon din Danemarca și obuziere autopropulsate din Statele Unite, a declarat ministrul ucrainean al apararii, Oleksiy Reznikov. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- In timp ce SUA și aliații sai furnizeaza Ucrainei armament din ce in ce mai sofisticat, Washingtonul a discutat cu Kievul despre pericolul unei escaladari in cazul in care Ucraina va lansa atacuri in interiorul Rusiei, au declarat oficiali americani pentru Reuters . Discuțiile din culise nu impun restricții…

- Ministrul american al apararii, Lloyd Austin, a declarat luni ca aproximativ 20 de tari au anuntat noi transe de asistenta in materie de securitate pentru Ucraina in timpul unei intalniri virtuale cu aliatii pentru coordonarea ajutorului militar pentru Ucraina, potrivit Reuters. Printre cei care au…

- Rusia a declarat - duminica - ca a atacat aeroportul din Odesa, in sudul Ucrainei, cu rachete de inalta precizie pentru a distruge un hangar cu arme si muinitie pe care armata ucraineana le-ar fi primit de la SUA si tari europene. "Rachete de inalta precizie Onyx au distrus langa Odesa pe un aerodrom…

- Statele Unite nu pot nici confirma, nici infirma ca Rusia a folosit in Ucraina rachete hipersonice, a declarat luni agentiei Reuters, sub rezerva anonimatului, un oficial american de rang inalt din domeniul apararii.

- Ucraina va primi mai multe rachete Stinger si Javelin din alte tari, precum si un nou transport de drone din Turcia, a anuntat miercuri ministrul ucrainean al apararii Oleksii Reznikov, informeaza Reuters, citata de Agerpres . Mai multe tari occidentale s-au angajat sa furnizeze arme Ucrainei pentru…

- Ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, a facut un apel direct la soldații ruși care lupta in Ucraina, spunand ca vor primi amnistia totala și despagubiri banești daca depun armele in mod voluntar, relateaza Reuters. „Cei dintre voi care nu doresc sa devina un criminal și sa moara se pot…