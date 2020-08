Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile de la Kiev au anuntat sambata inchiderea temporara a punctelor de control de-a lungul frontierei cu Crimeea, peninsula anexata de Rusia in 2014, pentru a preveni raspandirea noului coronavirus, scrie Agerpres. Toate cele trei puncte de frontiera din Ucraina si Crimeea, peninsula considerata…

- Agentul de poliție Beșliu Silviu Mihai, de la Poliția Turceni, este acuzat, intr-o postare care circula pe rețelele de socializare, ca și-ar petrece timpul aferent serviciului la un restaurant din satul Ceplea, potrivit gorjeanul.ro.Mașina de serviciu a agentului a fost fotografiata in fața…

- Bill Gates, care a finantat dezvoltarea unui vaccin, este optimist in ceea ce priveste tratamentul pentru Covid-19. Miliardarul crede ca pandemia va fi sub control la sfarsitul lui 2021 pentru tarile dezvoltate si in 2022 pentru tarile in curs de dezvoltare.Bill Gates este optimist in ceea…

- Presedintele Belarus, Alexandr Lukasenko, a sustinut joi ca grupul de presupusi mercenari rusi arestati saptamana trecuta de fortele de securitate din tara sa a incalcat legea, transmite agentia Belta, preluata de Reuters. Autoritatile din Belarus i-au acuzat pe suspecti de conspiratie…

- Rusia lui Vladimir Putin joaca tare. A capturat un spion ucrainean in Flota la Marea Neagra. Totul a devenit oficial și ar putea declanșa un nou razboi diplomatic intre cele doua țari. Fortele de securitate din Rusia au retinut un militar din Flota sa la Marea Neagra. Totul s-a întâmplat…

- Maas a declarat pentru Rheinische Post ca nu a existat o sansa reala ca Rusia sa revina in G7, atit timp cit nu au existat progrese semnificative in solutionarea conflictului din Crimeea, precum si cel din estul Ucrainei, relateaza Reuters. "Rusia singura ar putea aduce cea mai mare contributie in a…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a dezmintit luni informatiile aparute in ultimele zile in media ucrainene ca Rusia s-ar pregati sa invadeze teritoriul Ucrainei pentru a obtine acces la surse de apa pentru a alimenta Crimeea, informeaza agentia de stat rusa TASS."Este o…