Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a susținut luni ca a exportat șapte milioane de tone de marfuri de la crearea, in luna august, a unui coridor prin Marea Neagra, in pofida amenințarilor rusești de represalii asupra navelor care circula in zona, transmite Agerpres.ro. „Doua sute de nave au exportat șapte milioane de tone de…

- Ucraina a sustinut luni ca a exportat sapte milioane de tone de marfuri de la crearea, in luna august, a unui coridor prin Marea Neagra, in pofida amenintarilor rusesti de represalii asupra navelor care circula in zona, transmite AFP. „Doua sute de nave au exportat sapte milioane de tone de marfuri”,…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat in mesajul adresat poporului ca Adunarea Organizatiei Maritime Internationale a adoptat o rezolutie in sprijinul eforturilor lor in Marea Neagra, succesul Ucrainei in ceea ce priveste restabilirea navigatiei si stabilirea unui nou "coridor de cereale”,…

- Exporturile de cereale ale Ucrainei de la inceputul sezonului curent (iulie 2023/iunie 2024) si pana in prezent se ridica la 12,7 milioane de tone, arata datele oficiale publicate luni de Ministerul Agriculturii de la Kiev, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Comparativ, in perioada 1 iulie -30…

- Portul romanesc Constanța de la Marea Neagra a expediat un volum-record de 29,4 milioane de tone metrice de cereale in primele 10 luni ale anului, din care transporturile ucrainene reprezinta 40%, a declarat pentru Reuters autoritatea portuara. Ucraina, pentru care Constanța reprezinta cea mai buna…

- Ucraina este unul dintre cei mai importanti producatori si exportatori de alimente din lume, dar oficialii estimeaza ca pana la o treime din marfurile destinate exportului ulterior sunt cumparate in numerar si fara a plati taxele necesare. O problema suplimentara o reprezinta ascunderea ilegala sau…

- Guvernul britanic a anuntat ca serviciile militare si de securitate britanice vor monitoriza Marea Neagra in incercarea de a descuraja Rusia sa loveasca navele comerciale care transporta cereale din Ucraina catre tarile in curs de dezvoltare, informeaza The Guardian. „Ne vom folosi serviciile noastre…

- Autoritațile ucrainene au inaintat Turciei o propunere de reluare a funcționarii "coridorului cerealier" de la Marea Neagra fara participarea Rusiei, a declarat la 7 septembrie ambasadorul ucrainean la Ankara, Vasyl Bodnar. "Propunerea privind funcționarea "coridorului de cereale" fara Rusia a fost…