Stiri pe aceeasi tema

- Incurajata de esecul contraofensivei ucrainene, Moscova crede mai mult ca oricand ca pacea presupune o Ucraina amputata de regiunile sale estice si sudice, a declarat, intr-un interviu publicat miercuri, 6 decembrie, de AFP, purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, Maria Zaharova, potrivit Agerpres.Zaharova…

- Ucraina si Statele Unite vor organiza o conferinta privind industria militara in luna decembrie, a anuntat, vineri, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski. Kievul isi intensifica eforturile de a-si produce propriile arme, pe fondul ingrijorarilor legate de faptul ca livrarile din Occident ar putea…

- Ucraina incearca sa construiasca un nou culoar de transport maritim, fara aprobarea Rusiei, pentru a-si relansa exporturile maritime vitale. Rusia a declarat ca va considera orice nava o potentiala tinta militara dupa ce a renuntat in iulie la un acord negociat de ONU care a permis ca unele exporturi…

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat marti ca 59 de companii straine din 23 de țari s-au alaturat Alianței Industriilor de Aparare, creata la inițiativa Ucrainei, transmite RBC . Oficialul a calificat alianța respectiva ca fiind o „obligație concreta” din partea intreprinderilor…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, il va primi marti, la Palatul Cotroceni, pe Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, potrivit Administratiei Prezidentiale . ”Vizita reconfirma continuarea sprijinului neconditionat al Romaniei pentru Ucraina, in contextul razboiului ilegal al Rusiei impotriva…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a salutat miercuri prima livrare de tancuri americane Abrams catre Ucraina, potrivit dpa, informeaza AGERPRES . Contributiile semnificative ale aliatilor din NATO consolideaza pozitia Ucrainei, capacitatea ei de a respinge fortele ruse, a declarat Stoltenberg,…

- Rusia a atacat luni, 18 septembrie, Ucraina la Curtea Internationala de Justitie (CIJ), unde ucrainenii au deschis un proces in care susțin ca rușii au folosit in mod nejustificat unele acuzații de genocid ca motiv pentru invazia declansata in februarie 2022, scrie Agerpres preluand AFP.In fata CIJ,…

- ”Vom fi la 100.000 pe luna in 2025. Eram la 14.000 pe luna in urma cu 6 sau 8 luni, acum suntem la 28.000 pe luna”, a declarat Bill LaPlante, cumparatorul sef de arme al Pentagonului, la o conferinta de presa de vineri. Cererea de cartuse de artilerie de 155 mm a crescut in urma invaziei Rusiei in Ucraina,…