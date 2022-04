Ucraina: 21.000 de soldaţii ruşi au fost ucişi pe front Autoritațile ucrainene susțin ca 21.000 de soldatii rusi au fost ucisi pe front pana in prezent. Aceste cifre nu au fost comentate pana acum de Moscova, care a admis doar „pierderi tragice”. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Peskov, a admis „pierderi tragice”, mesaj care a fost repede taxat de cei care il imping pe Vladimir Putin sa impinga linia frontului. Potrivit Ucrainei, decesele in randul soldatilor rusi in acest razboi, care a inceput in urma cu 57 de zile, sunt semnificative: „Cel putin 21.000”, spune armata de la Kiev. Oficialii din Ucraina, in ultima lor actualizare, subliniaza in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri, intr-un interviu acordat CNN , ca „toate țarile lumii” ar trebui sa fie pregatite pentru posibilitatea ca președintele rus Vladimir Putin sa foloseasca arme nucleare tactice in razboiul sau impotriva Ucrainei. Zelenski a avertizat ca Putin ar putea…

- Kremlinul a transmis vineri ca ‘operatiunea speciala’ a Rusiei in Ucraina s-ar putea incheia in ‘viitorul previzibil’, dat fiind ca obiectivele sale sunt in curs de a fi atinse si ca munca este dusa la indeplinire atat de catre armata, cat si de catre negociatorii de pace rusi, relateaza Reuters. Purtatorul…

- Purtatorul de cuvant al lui Vladimir Putin a recunoscut o pierdere „semnificativa” a trupelor ruse de la inceputul invaziei Ucrainei, spunand intr-un interviu pentru Sky News ca moartea lor este o „tragedie”. De asemenea, Peskov a adaugat ca Rusia spera ca „aceasta operațiune” iși va atinge obiectivele…

- Ministrul rus al Apararii Serghei Șoigu a aparut la televizor intr-o inregistrare video in care conduce o reuniune dedicata bugetului inarmarii Rusiei. Inregistrarea video nu este datata, dar se spune ca a avut loc vineri, 25 martie. Șoigu a disparut din spațiul public in urma cu doua saptamani, ceea…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat, miercuri, la Bruxelles, ca „Rusia trebuie sa inteleaga ca nu poate castiga niciodata un razboi nuclear”, iar Alianța iși va apara aliații in fața oricarei amenințari. NATO are planurile facute in cazul unui atac nuclear din partea Rusiei, a mai…

- Moscova va utiliza arma nucleara in Ucraina doar in cazul unei „amenintari existentiale” impotriva Rusiei, a declarat marti pentru CNN International purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de AFP. „Avem o doctrina de securitate interna, este publica, puteti citi acolo toate motivele…

- Acum este momentul ca rusii ”sa se uneasca” in jurul presedintelui rus Vladimir Putin și sa-l susțina, a transmis vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, in a noua zi de razboi in Ucraina, relateaza Afp și Reuters, citata de Agerpres . Rusia susține ca invadarea Ucrainei nu este razboi,…

- Prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, susține ca a fost sunat de Vladimir Putin și ca s-a oferit sa medieze negocierile dintre Ucraina și Rusia, potrivit CNN. Acesta susține ca dorește sa se ajunga la o soluție care sa incheie conflictul ruso-ucrainean și ca țara sa este pregatita…