Ucraina: 20.000 de ucraineni cu amputații au nevoie de proteze bionice Cererea de proteze bionice s-a marit in Ucraina. Se estimeaza ca 20.000 de ucraineni au suferit amputații de la inceputul conflictului și au nevoie de proteze, transmite Euronews . Persoanele afectate pot obține aceste proteze in mod gratuit prin sistemul de sanatate publica. Dar, evident, o finanțare suplimentara este intotdeauna necesara și, de regula, vine de la asociații de caritate sau centre de reeducare. De cand Alexis Șolas și-a pierdut brațul drept in timp ce opera soldați pe frontul din estul Ucrainei, cariera lui de chirurg a luat sfarșit. Dar datorita noului braț bionic , iși poate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

