- Dupa ce rușii au bombardat un spital din Dnipro, in estul Ucrainei, bilantul este de un mort și 15 raniți. Doi copii, de 3 și ani, se numara printre raniți, potrivit Reuters . Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a confirmat atacul și a declarat ca autoritațile lucreaza pentru a salva alte persoane…

- Liderul grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a anuntat sambata ca fortele ruse controleaza in intregime orasul Bahmut din estul Ucrainei, teatrul uneia din cele mai sangeroase batalii de cand Rusia a invadat Ucraina, transmite Reuters. Agentia nu a reusit sa confirme din surse independente…

- Razboi in Ucraina, ziua 449. Trei persoane, inclusiv un copil, au fost ucise, iar altele sunt in stare grava in urma unui atac cu rachete atribuit Rusiei produs in regiunea ucraineana Herson, iar alte cinci persoane au murit in urma atacurilor fortelor uc

- Joi seara, 4 mai, in Kiev au avut loc mai multe explozii. A fost anunțata o alerta aeriana in oraș și in regiunea Kiev.Potrivit presei ucrainene, in regiunea Podol s-au auzit mai multe explozii. In același timp, explozii au fost auzite pe malul stang al capitalei. CITESTE SI Cum ar putea primi…

- Mai multe vagoane ale unui tren de marfa au deraiat, luni, in urma unei explozii produse in vestul Rusiei, in apropierea frontierei cu Ucraina, anunta autoritatile regionale, citate de cotidianul Le Monde si de site-ul Tagesschau.de.

- 'Luptele din zona Bahmut, in estul Ucrainei, raman intense', declara presedintele Zelenski, care nu a dat indicii ca orasul ar fi cazut in mainile inamicului, asa cum anuntase liderul grupului paramilitar rus, Evgheni Prigojin.

- Rachetele rusesti au lovit luni orasul Sloviansk din estul Ucrainei ucigand doua persoane aflate in masinile personale, ranind alte peste 30 de persoane si distrugand cladiri, au declarat politia si autoritatile locale, informeaza AFP, citat de Agerpres."Sunt doi morti si 29 de raniti in Sloviansk,…