Ucis de soție cu coada măturii, în prima zi de Paște O maramureșeanca și-a batut soțul cu coada de matura pana l-a omorat. Intamplarea a avut loc in localitatea Borșa, in prima zi de Paște. Conform Inspectoratului Județean de Poliție Maramureș, in urma unui conflict spontan izbucnit intre doi soti, se pare ca femeia a pus mana pe o coada de matura si a inceput sa-și bata cu salbaticie barbatul. Cateva ore mai tarziu l-a gasit cazut pe pardoseala, in dormitor. Femeia și-a anunțat nepoata, care a sunat la 112. Echipajele de prim-ajutor nu au putut face nimic, declarand decesul barbatului de 63 ani. Trupul neinsuflețit a fost dus la morga spitalului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

