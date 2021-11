Stiri pe aceeasi tema

- Peste 150 de zimbri au ajuns sa traiasca liberi in padurile din Romania, dupa ce, in urma cu 63 de ani, la infiintarea rezervatiei de zimbri din Padurea Slivut- Hateg, specia era inscrisa pe lista celor aflate pe cale de disparitie. "Zimbrul este un simbol al Romaniei, este o mandrie nationala.…

- Vești bune pentru pacienții infectați cu COVID-19 din Romania. Spitalele au primit suplimente cu medicamentul care vindeca virusul chinez. Peste 100 de unitați medicale se bucura de un mare ajutor oferit acum. Peste 100 de spitale din Romania au primit suplimente cu medicamentul care vindeca virusul…

- Un barbat din Republica Moldova a fost retinut de politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Falciu dupa ce a incercat sa intre ilegal in Romania, traversand inot raul Prut, se arata intr-un comunicat de presa transmis, marti, de Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera…

- Medicul și deputatul Alexandru Rafila considera ca in urmatoarea perioada persoanele nevaccinate sunt foarte predispuse sa contracteze virusul SARS-CoV-2. „Totusi, cifrele pe care le avem la indemana sunt de la Institutul de Sanatate Publica din Romania sau din alte tari si demonstreaza ceva foarte…

- In ultima perioada, in Romania a crescut incindența numarului de cazuri de infectari cu noul coronavirus, motiv pentru care autoritațile au impus existența certificatului verde care sa ateste ca persoanele au fost vacccinate sau au trecut prin boala. Ce mafie au descoperit oamenii legii. Cum au fost…

- In plina explozie a numarului de cazuri de imbolnaviri cu Sars-Cov-2, Romania se confrunta cu o criza politica majora. Guvernul Cițu pare sa aiba zilele numarate, in condițiile in care va trebui sa reziste in Parlament la doua moțiuni de cenzura. Prima veste rea pentru executiv a venit de la Curtea…

- Fostul prefect al Capitalei, Alin Stoica, afirma ca USR PLUS - PNL - UDMR este singura alianta care poate moderniza Romania si spera ca aceasta coalitie sa revina la guvernare, in scurt timp, cu un nou premier. El a declarat ca, in calitate de prefect, a incercat sa faca ce a crezut ca este…

- Politistii de frontiera de pe Aeroportul Cluj Napoca au depistat un cetatean american care intentiona sa intre in Romania, pentru a participa la un festival, avand in bagaj un pliculet ce continea substante halucinogene.