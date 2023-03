Ucigașul jandarmului a fost arestat. Mesaj emoționant din partea colegilor Un jandarm din Brasov a fost omorat, iar un pompier si un alt tanar au fost injunghiati de criminal, dupa o cearta pentru o datorie de cateva mii de euro. Dupa crima, suspectul a fost gasit intr-o balta de sange, langa blocul in care locuia. UPDATE Criminalul jandarmului a fost arestat, au anunțat cu puțin timp in urma procurorii brașoveni. Colegii jandarmului au transmis un mesaj emoționant: Cu profund regret deplangem pierderea colegului nostru, Plutonier major RADU Filip Marian, care mult prea tanar și mult prea devreme a plecat dintre noi! Un camarad de isprava, un bun coleg, un jandarm dedicat… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol: newsbv.ro

