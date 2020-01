Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, i-a criticat pe europeni ca nu au fost „la fel de utili”, asa cum ar fi trebuit sa fie in cazul operatiunii de ucidere a generalului iranian Qassem Soleimani in Irak.

- Statele Unite vor reducerea tensiunilor cu Iranul, in pofida deciziei presedintelui Donald Trump de asasinare a unui comandant militar iranian, sustine secretarul de Stat american, Mike Pompeo, potrivit Mediafax."Am discutat astazi cu Yang Jiechi, membru al Biroului Politic al Partidului Comunist…

- Secretarul american de stat Mike Pompeo a estimat vineri ca Franta ''greseste'' daca crede ca lumea a devenit ''mai periculoasa'' dupa ce SUA l-au ucis pe generalul iranian Qassem Soleimani intr-un raid in Irak, transmite AFP. Mike Pompeo a facut aceste…

- Uciderea generalului iranian Qassem Soleimani in urma unui raid american in Irak risca sa "agraveze serios situatia" in Orientul Mijlociu, a afirmat vineri presedintele rus Vladimir Putin in cursul unei convorbiri telefonice cu presedintele francez Emmanuel Macron.

- Zeci de mii de iranieni au protestat vineri dupa uciderea intr-un raid american in Irak a generalului Qassem Soleimani, comandantul Fortei Al-Quds, unitate din corpul Gardienilor Revolutiei, transmit agentiile EFE si AFP.

- ''Iranul nu a castigat vreodata un razboi, dar niciodata nu a pierdut o negociere'', a scris vineri pe Twitter presedintele american Donald Trump in prima sa reactie dupa ce aviatia SUA l-a ucis la ordinul sau pe generalul iranian Qassem Soleimani intr-un raid asupra aeroportului…

- Ghidul suprem iranian Ali Khamenei l-a numit pe Esmail Qaani drept nou lider al Fortei Al-Qods dupa uciderea comandantului acesteia, generalul Qassem Soleimani, vineri, pe un aeroport din Bagdad, informeaza Reuters si AFP. "Dupa martiriul gloriosului general Qassem Soleimani, il numesc…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a publicat vineri pe Twitter o inregistrare video in care pot fi vazuti, dupa cum sustine el, irakieni "ce danseaza pe strazi" pentru a celebra moartea generalului iranian Qassem Soleimani, ucis de SUA in timpul unui raid la Bagdad, informeaza AFP. …