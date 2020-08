Stiri pe aceeasi tema

- Platforma europeana de transport la cerere Bolt lanseaza de miercuri trotinetele electrice si în Cluj-Napoca, al doilea oraș din România în care serviciul devine disponibil dupa București. Care sunt tarifele de deblocare si transport.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro.

- ​Ministrul român al Economiei, Virgil Popescu, le-a spus jurnaliștilor rețelei media americane Bloomberg ca guvernul de la București „injecteaza mai mult de 2,5 miliarde de euro în susținerea firmelor mici și mijlocii (IMM)”, în urma situației provocate de epidemia de coronavirus…

- Complexuri comerciale, hipermarketuri, hale si piete agroalimentare, terase si locuri de agrement, mijloace de transport in comun, inclusiv din zona celor cu regim taxi, au fost verificate, in perioada 17 - 19 iulie, in Bucuresti, de politisti si reprezentanti ai altor institutii, urmarindu-se respectarea…

- Organizatorii incendierilor in serie a autocarelor ce aparțineau unei companii concurente de transport din Ceadar-Lunga, vor comparea pe banca acuzaților. PCCOCS a finalizat urmarirea penala și a expediat dosarul de invinuire a celor doi in judecata. Potrivit legii, pentru distrugerea sau deteriorarea…

- ​Compania IT româno-americana UiPath a ajuns la o valoare estmata de 10,2 miliarde de dolari, în urma unei noi runde de investiții, cu participarea gigantului chinez Tencent, scrie, luni, publicația americana TechCrunch. Firma fondata la București de Daniel Dines și Marius Târca ajunge…

- Aproape trei din patru firme care au depus cereri de obținere credite în cadrul programului IMM Invest România au o situație financiara stabila și un risc de a intra în insolvența de la mediu spre scazut, este concluzia unui studiu realizat de Termene.ro.Citește mai departe…

- Compania aeriana EasyJet a recunoscut ca un „atac cibernetic extrem de sofisticat” a afectat aproximativ noua milioane de clienți, ale caror date, inclusiv cele ale cardurilor de credit, au fost accesate de hackeri, conform BBC.Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Moderna, compania de biotehnologie din Massachusetts care s-a implicat in cursa contracronometru pentru gasirea unui vaccin impotriva noului coronavirus SARS-CoV-2, a inregistrat rezultate bune dupa prima faza a testarii pe oameni a vaccinului anti-COVID-19.