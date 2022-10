Stiri pe aceeasi tema

- LIVE VIDEO| Alba Iulia, capitala fondurilor europene pentru o zi: La Sala Unirii se semneaza documentul care aduce Romaniei 31.5 miliarde euro nerambursabili LIVE VIDEO| Alba Iulia, capitala fondurilor europene pentru o zi: La Sala Unirii se semneaza documentul care aduce Romaniei 31.5 miliarde euro…

- Urmare unui parteneriat de succes intre Asociatia Cultural Științifica „Dimitrie Ghika – Comanești” și Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika” Comanești s-a reușit crearea unui spațiu de invațare in aer liber, in curtea unitații de invațamant. Proiectul Permacultura – punte de legatura intre școala și comunitate,…

- La sfarșitul lunii iulie, Comisia Europeana a aprobat Acordul de Parteneriat dintre Uniunea Europeana și Romania, in baza caruia țara noastra va beneficia, in perioada 2021-2027, de resurse financiare pentru dezvoltare durabila, alocate de la nivel european și național, in valoare totala de peste 45…

- Consiliul Judetean Constanta a lansat in consultare publica proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru finantarea asocierilor judetului Constanta cu unele unitati administrativ teritoriale Consilii locale din judet in vederea realizarii unor obiective de interes public pentru anul…

- Parteneriat istoric intre CFR Cluj și Optimum Alba Iulia | Alexandru Zahan, la FCSB Academia de Fotbal Optimum Alba Iulia, ce-și desfașoara activitatea la Drambar, pe Stadionul “Mureșul”, a facut un pas insemnat inainte pe drumul spre performanța. La doar 3 ani de la inființare, dar deja cu rezultate…

- Trenul turistic ce trece printr-un cartier al romilor din Rosia Montana a lovit miercuri, 23 iunie, doua masini si accidentul a starnit revolta localnicilor, care spun ca mocanita trece cu viteza prea mare printre casele lor, scrie Libertatea. Mocanita Apusenilor si-a reluat cursele turistice intre…

- ARAD. In perioada 17-22 iulie, Universitatea de Vest „Vasile Goldis” din Arad este gazda unei delegații formate din cadre didactice și staff-ul universitații partenere Royal Thimphu College din Bhutan, beneficiarii unei burse Erasmus+.

- Toate masinile noi vandute in UE vor fi dotate cu dispozitive care vor opri automat soferii din a mai depasi limita de viteza legala. Fiecare mașina noua vanduta in Uniunea Europeana va include in mod obligatoriu tehnologia anti-viteza, cunoscuta sub numele de asistența inteligenta privind viteza sau…