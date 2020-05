Uber investeste in noi solutii de deplasare pentru a sprijini companiile din Romania Odata cu relaxarea restrictiilor impuse pentru limitarea raspandirii epidemiei de coronavirus in Romania, companiile incep sa isi redeschida spatiile de lucru si sa ia masuri stricte de distantare sociala. Pentru a veni in intampinarea nevoilor pe care mediul de afaceri si orasele le au acum, in "noua normalitate", Uber extinde platforma Uber For Business cu noi servicii care sa ajute la transportul angajatilor in siguranta.



Avand in vedere ca deplasarile din timpul saptamanii si cele catre si dinspre birou vor juca un rol esential in revenirea oraselor si a economiei locale, Uber a… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- INSP a publicat in dezbatere publica masurile de relaxare care vor fi luate dupa data de 15 mai 2020. Printre masuri, purtarea obligatorie a maștii sanitare, reducerea la jumatate din capacitatea maxima de transport a numarului pasagerilor și curațenia și dezinfecția vehiculului. Accesul in mijloacele…

- Reguli generale de organizare și desfașurare a transportului de persoane Accesul in mijloacele de transport este condiționat de purtarea obligatorie a unei maști medicale sau non-medicale, care sa acopere gura și nasul; Numarul maxim de pasageri permis va fi limitat la cel mult jumatate din capacitatea…

- Companiile se dezvolta astazi intr-o economie experientiala, o noua lume in care exista o stransa legatura intre experientele pe care le au angajatii la locul de munca si rezultatele de business ale companiei.

- Intervențiile in teren ale angajaților E.ON se desfașoara in condiții sigure și cu respectarea stricta a regulilor de protecție sanitara Specialiștii companiei sunt dotați cu maști și manuși de protecție de unica folosința; In timpul lucrarilor este pastrata distanța de siguranța fața de alte persoane;…

- Auchan va plati angajaților saiprime de coronavirus care pot atinge chiar și 1.000 de euro. Masuraa fost anunțata inițial in Franța, țara de origine aretailerului, și se va aplica și in Romania. Nu este insa clarla acest moment daca și angajații romani vor primi echivalentulsumei de 1.000 de euro.Auchan…

- In 43% dintre companiile industriei, un procent cuprins intre 90 – 100% dintre angajați lucreaza de acasa in aceasta perioada. 20% dintre companii au raspuns ca in jur de 70 – 80% dintre angajații lor lucreaza acum de acasa, in timp ce in 16% dintre companii procentul angajaților care lucreaza la domiciliu…

- ​Platforma online COVID-19 Stiri Oficiale (stirioficiale.ro) a fost lansata, marti, de Guvern in parteneriat cu ONG-ul Code for Romania, site care isi propune sa combata dezinformarea si fake-news-ul pe perioada starii de urgenta generata de raspandirea noului coronavirus.

- Tichetele de masa, cadourile, turismul intern, decontarea transportului la serviciu și serviciile de sanatate sunt principalele beneficii alese, in 2019, de angajații romani care au acces la un sistem flexibil de acordare de beneficii extrasalariale, potrivit Analizei anuale BenefitOnline.ro asupra…