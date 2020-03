Stiri pe aceeasi tema

- ​Compania de robotizare si automatizare UiPath a încheiat 2019 cu un venit anual de 360 de milioane dolari si ajunge la peste 6.000 de clienti. Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

- ​Startup-urile europene de tehnologie vor putea obține finanțari de capital de risc de câte 4 milioane de dolari sau mai mult, dintr-un nou fond de investiții, de 820 de milioane de dolari, lansat de firma de venture capital Atomico, unde activeaza, mai nou, și o românca, în calitate…

- Șeful Amazon ― Jeff Bezos ― a anunțat o investiție majora în India, de 1 miliard de dolari, spunând ca țara este o piața-cheie pentru creștere. Firma va investi în digitalizarea întreprinderilor mici și mijlocii, permițându-le sa vânda și sa opereze online, anunța…

- „Eu nu pierd niciodata. Fie câștig, fie învaț”. Cu vorba aceasta (atribuita lui Nelson Mandela) și cu voința din fier ar trebui probabil sa lase și antreprenorii în urma anul 2019 și sa intre în 2020. Fie ca le-a ieșit, fie ca mai încearca. Cât…

- Documentul a fost adjudecat in timpul unei licitatii de carti si manuscrisi, la un pret de 9 ori mai mare decat cea mai ridicata estimare initiala, situata la un milion de dolari. Scris in franceza, acesta include cele 14 pagini in care baronul de Coubertin si-a exprimat viziunea pentru reinvierea Jocurilor…

- Uber negociaza vânzarea serviciul sau de livrare a alimentelor ― Uber Eats ― din India rivalului local Zomato, în contextul în care compania pare ca dorește sa-și reduca cheltuielile globale, potrivit unor oameni apropiați situației, citați de TechCrunch.Citește mai departe…

- Un ceas pe care marele actor Marlon Brando l-a purtat in pelicula "apocalypse Now", a fost vandut la licitație contra sumei de 1,9 milioane de dolari, anunța 20minutos.es.Este vorba despre un ceas marca Rolex GMT mastre, pe a carui cutie starul a inscripționat: "M. Brando".Ceasul purtat de Marlon Brando…

- ​Startup-ul românesc de tehnologia financiara automatizata FintechOS a primit o investitie Series A în valoare de 14 milioane de dolari. Runda de finanțare a fost condusa de Digital East Fund din partea Earlybird Venture Capital și OTB Ventures, cu participarea actualilor investitori GapMinder…