Uber a depasit 10 miliarde de curse Compania americana a depasit acest nou record in 10 iunie, cand 173 de curse si livrari au avut loc simultan in 21 de tari diferite, pe cinci continente. In opt ani, Uber a stiut sa se impuna ca lider mondial, inregistrand luna trecuta acest record de curse, luate fiind in calcul si cursele UberEats.

Sursa articol si foto: enational.ro

