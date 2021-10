Stiri pe aceeasi tema

- Ce restrictii vor avea, de luni, romanii nevaccinati anti-Covid-19. Președintele Klaus Iohannis a anunțat, miercuri seara, ca de luni vor fi introduse noi restrictii in Romania, care se vor aplica in special persoanelor nevaccinate. Astfel, de luni seara, doar vaccinații vor mai putea circula noaptea,…

- Premierul demis Florin Cițu anunța introducerea certificatului verde in magazinele neesențiale: „Știu ca este un subiect nepopular, imi asum acest risc politic”. Biroul Executiv al PNL a decis, vineri, susținerea in Parlament a demersurilor pentru introducerea certificatului verde in afara magazinelor…

- Liga Studentilor (LS) din Iasi anunta ca se opune introducerii certificatului verde in universitati, dupa ce Consiliul National al Rectorilor (CNR) a cerut Guvernului si Parlamentului modificarea legislatiei, astfel incat accesul in spatiul universitar sa se faca in baza acestui certificat, potrivit…

- In Romania, certficatul verde ar putea deveni obligatoriu pentru accesul in universitați. Solicitarea vine de la Consiliul Național al Rectorilor, care vor ca nimeni sa nu mai poata intra in universitați sau in campusuri fara sa fie vaccinat, testat sau trecut prin boala. Excepție ar face cei are au…

- Situația actuala din Romania este una cat se poate de serioasa, astfel ca tot mai multe instituții publice iau atitudine in lupta anti-Covid-19. Potrivit ministrului Educației, Consiliul Național al Rectorilor a facut o solicitare prin care studenții sa poata avea acces in campusuri și universitați…

- 7.500 de functionari publici vor beneficia de cursuri de digitalizare si administrare de personal la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj, a anunțat presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici (ANFP), Violeta Vijulie. Ea a mai precizat ca functionarii debutanti, precum si inaltii functionari…

- Accesul se va face pe baza urmatoarelor documente:dovada oficiala care atesta vaccinarea anti SARS-CoV-2 (minim 10 zile de la finalizarea schemei de vaccinare)test PCR negativ efectuat cu cel mult 48 de ore inaintea concertuluidovada medicala a faptului ca se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi…

- Accesul la concertele din ultimele zile ale Festivalului „Enescu” se va face cu prezentarea Certificatului Verde sau a unui test rapid antigen negativ la intrarea in toate salile unde au loc evenimentele, dupa ce rata de infectare a ajuns 3,3 la mie in Capitala, anunta organizatorii, relateaza News.ro.…