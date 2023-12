UATAA Motru are datorii de peste 25 de milioane de lei la Fondul de Mediu și a rămas fără licența de furnizor Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apa (UATAA) Motru a acumulat datorii uriașe la Fondul de Mediu. Furnizorul de agent termic din municipiu nu a achitat pe aproape doi ani certificatele de CO2 catre autoritatea de mediu. UATAA Motru folosește carbune pentru a produce caldura și apa calda și intra in categoria poluatorilor. Prin urmare, este obligata ca, in funcție de fiecare tona de CO2, sa achiziționeze certificate. Restanțele au ajuns la peste 25 de milioane de lei. La acestea se adauga și amenzile și penalitațile. Așadar, suma este una mult mai mare. In plus, din cauza birocrației și a… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Muncii, Marius Budai, care demisionat in contextul scandalului „azilelor groazei”, a fost surprins la frontiera intr-o mașina furata. Totul s-a intamplat ieri seara la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni/județul Iași. In jurul orei 20.30, s-a prezentat la verificarile de frontiera,…

- UPDATE: ” Toti salariatii, mai exact 470 de angajati din cadrul S. CARFIL S.A, au oprit lucrul pentru a protesta impotriva aplicarii Legii 269/2023 la aceasta unitate. Legea, aplicata la societatile comerciale cu capital majoritar/integral de stat, din industria de aparare, conduce la scaderea veniturilor…

- Guvernul a aprobat proiectul de lege prin care va fi ratificata Convenția Organizației Internaționale a Muncii (OIM) pentru eliminarea violenței și harțuirii in lumea muncii. „Dupa trei ani de demersuri ale societații civile, convenția care protejeaza angajații ajunge in Parlament. Este un act cu o…

- Simona Gherghe a marturisit ca nu iși duce copiii, pe Ana și pe Vlad, la mall, prefera sa ii scoata in alte locații atunci cand au timp liber. Mi-am dat seama ca nu e ok, lumea aia, zarva, foiala, nu e ceva bun pentru copii, a susținut, pe Instagram, prezentatoarea de la Antena 1. Ieri, Simona Gherghe…

- Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apa din Motru are de recuperat de la un debitor suma de peste 60.000 de lei. Sunt datorii la intreținere, in principal pentru caldura și apa calda. Debitul s-a acumulat in ultimii 20 de ani, dupa cum a explicat primarul municipiului Motru, Cosmin Morega. Iar datoria…

- FIA, organismal diriguitor al Formulei 1, va lua masuri pentru a-i proteja pe piloți de situații extreme, precum caldura teribila suportata in timpul Marelui Premiu din Qatar Piloții angrenați in acest sezon al F1 au trecut peste provocari diverse, insa ceea ce s-a intamplat duminica, 8 octombrie, pe…

- Primarul orașului Vicovu de Sus, Vasile Iliuț, le-a facut o surpriza concetațenilor sai care lucreaza in Anglia. El i-a vizitat direct pe șantierele in care aceștia lucreaza apreciind seriozitatea lor și calitatea muncii pe care o desfașoara. ”Știam, dar mi-a facut o deosebita placere sa constat calitatea…

- Castigul salarial mediu brut lunar inregistrat la nivelul economiei nationale in anul 2022 a fost 6.126 lei, cu 10,7% (+591 lei) mai mare fata de anul precedent, iar castigul salarial mediu net lunar a fost 3.801 lei, in crestere cu 11,3% (+385 lei) comparativ cu anul precedent, arata datele Institutului…