Universitatea Craiova a reușit una dintre cele mai frumoase victorii in fața rivalei Dinamo București. Alb-albaștrii s-au intrecut in ratari, dar și in frumusețea golurilor, iar bucuria reușitei s-a citit cu ușurința pe chipul fiecarui reprezentant al clubului și fiecarui suporter. La finalul intalnirii, Laurențiu Reghecampf a fost uimit de tot ce s-a intamplat in teren și in tribune. La randul lor, trei dintre eroii de luni seara, Andrei Ivan, George Cimpanu și Bogdan Vatajelu, au promis sa repete jocul bun și in meciurile urmatoare. VEZI VIDEO! Liga 1, etapa 10 Vineri, 24 septembrieRapid – FC…