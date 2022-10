FOTO: Reghineanca Maria Sava, campioană mondială în Coreea de Sud

Veștile bune din Coreea Sud continuă. După ce a obținut titlul de Campioană Europeană în primăvara acestui an, reghineanca Maria Sava s-a impus și în competiția mondială. Duminica, tânăra a cucerit titlul de Campioană Mondială la categoria Women"s Bikini Up to 160… [citeste mai departe]