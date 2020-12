Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu puțin timp a avut loc un tragic accident in localitatea Rebrișoara. Un autoturism a fost lovit de tren. Un barbat care se afla in autoturism a decedat, iar doi copii care il insoțeau sunt in stare grava. Accidentul s-a produs in urma cu puțin timp, la o trecere la nivel cu calea ferata din…

- Cel putin cinci persoane au murit, iar alte 15 au fost ranite in incidentul rutier produs marti dupa-amiaza in oraselul german Trier, anunta autoritatile germane. „Putem confirma: cinci morti, inclusiv un copil. Multe alte persoane sunt in stare grava”, a comunicat Politia din Trier, prin Twitter. In…

- Cel putin doua persoane si-au pierdut viata si alte 15 au fost ranite dupa ce o masina a intrat intr-o zona pietonala din orasul german Trier (sud-vest), incident ce survine pe fondul temerilor de atentate, relateaza AFP. Poliția le-a cerut oamenilor sa evite zona. Șoferul a fost reținut, citeaza Digi24.

- Cel puțin doua persoane au murit și mai multe au fost ranite dupa ce au fost lovite de o mașina care a intrat intr-o zona pietonala din Trier, oraș in vestul Germaniei, la granița cu Luxemburg, scrie DW.com. Poliția le-a cerut oamenilor sa evite zona.

- Tzanca Uraganu a petrecut cu ocazia onomasticii sale alaturi de zeci de invitați, in ciuda pandemiei de coronavirus. Manelistul nu a mai ținut cont de lege, iar imaginile de la ziua lui au ajuns imediat pe Internet.

- In urma cu puțin timp, o tanara și copilașul ei de 5 ani au fost loviți de o mașina. Accidentul s-a petrecut in apropiere de Poșta Veche. Cei doi au fost transportați la spital. Accidentul a avut loc in urma cu puțin timp, in apropiere de Poșta Veche. Din primele informații rezulta ca victime sunt…

Un accident de circulatie a avut loc in urma cu putin timp, in Constanta, pe strada Micsunelelor, din cartierul Kilometrul 5. Andreea Iliescu, purtatorul de cuvant al IPJ Constanta…