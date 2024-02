Stiri pe aceeasi tema

- "La data de 20 februarie 2024, ora 22.07, polițiștii Brigazii Autostrazi au depistat pe Autostrada A3 București – Brașov, la km 10, din direcția Ploiești catre București, un autoturism, condus de catre un barbat.Acesta circula pe autostrada A3 cu 159km/h, pe un sector de drum pe care limita maxima admisa…

- Cantarețul de manele Tzanca Uraganu a ramas fara permis dupa ce polițiștii l-au prins „zburand” pe autostrada cu un bolid de lux, marți seara, in apropiere de București. Manelistul a fost prins conducand cu 159 kilometri la ora pe o porțiune de șosea pe care limita maxima era de 100 km/ora. Se afla…

- Tzanca Uraganu ar fi dat de probleme grave! Manelistul ar fi fost prins in timp ce conducea cu o viteza de 160 km/h! Polițiștii i-ar fi suspendat permisul de conducere din acest motiv, Incidentul s-a produs intre București și Brașov.

- Tzanca Uraganu a fost citat si audiat intr-un dosar legat de bani falsi. Cunoscutul cantaret de manele se apara si spune ca ar fi primit acei bani falsi in timpul unor dedicatii. Tzanca Uraganu a reactionat pe contul sau de TikTok si a transmis un mesaj dupa audierile de la Politie. "Daca sunteti…

- Duminica la amiaza, polițiștii Secției de Poliție Burdujeni au oprit un autoturism ce se deplasa pe str. Calea Unirii, apoi pe str. Nicolae Iorga, la valan fiind identificat un barbat de 29 ani, din municipiul Suceava. In urma verificarilor efectuate in bazele de date specifice poliției a rezultat faptul…

- Anunț ingrijorator pentru toți fanii lui Tzanca Uraganu! Manelistul a transmis un mesaj pe contul lui personal de Tik-Tok și a marturisit ca este amenințat și talharit de interlopi , astfel ca a fost nevoit sa se ascunda pentru a se proteja.

- In urma cu cateva zile, s-a zvonit ca Tzanca Uraganu s-ar fi numarat printre cei care au avut probleme cu familia Caran și ca artistul ar fi fost șantajat la o petrecere, acolo unde a fost invitat sa cante. Manelistul are o alta versiune a poveștii și spune ca este in relații bune cu toți membrii clanului,…