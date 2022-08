Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Arșinel a ajuns din nou la spital, asta deoarece actorul a inceput iar sa se simta rau, astfel ca maestrul se afla acum pe mana medicilor. El are mai multe probleme de sanatate ce-i pun viața in pericol, iar fiul sau, Bogdan, a spus in ce stare se afla acum marele actor.

- Alexandru Arșinel a ajuns din nou pe mainile medicilor, dupa ce starea sa de sanatate a inceput sa se agraveze. Iata care este motivul pentru care angajații azilului de batrani in care acesta era cazat au chemat imediat ambulanța.

- Interpretul de manele Florin Salam a murit, sambata, la varsta de 42 de ani, din cauza COVID. Cantaretul de manele a ajuns de urgenta la spital in seara zilei de miercuri, 10 august. Florin Salam s-a simtit foarte rau, iar medicii l-au diagnosticat cu COVID-19. Conform realitatea.net, Roxana Dobre,…

- Florin Salam este, in acest moment, la un spital de boli infectioase din Capitala, unde medicii ii asigura tratamentul pentru Covid.Cantaretul de manele are o stare de sanatate precara, acuza probleme respiratorii grave, conform Romania TV.Roxana Dobre, sotia lui Florin Salam, l a insotit pe artist…

- Mihaela Nicoleta Ispas, cea cunoscuta in Romania sub numele de Nikita, a ieșit din coma. Cristina, fiica cea mare a celei care era cunoscuta in Romania sub numele de scena Nikita in urma cu mai bine de 20 de ani, a declarat pentru IMPACT.RO ca a reușit in sfarșit sa-și vada mama, aflata de cateva zile…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Miraj Tzunami a oferit cele mai noi detalii despre starea lui de sanatate. Cum se simte fratele lui Tzanca Uraganu, dupa ce a ajuns la spital. Ce a marturisit.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Horia Moculescu a povestit ca i s-a facut rau la un eveniment important din viața lui. Celebrul compozitor a fost infectat și cu coronavirus și a stat internat o saptamana intr-un spital din Capitala. Cum se simte el acum.

- Justin Bieber le-a dezvaluit fanilor lui cu evolueaza starea sa de sanatate, la cateva zile dupa ce a dezvaluit ca a fost diagnosticat cu sindromul Ramsay Hunt, care i-a provocat paralizie faciala parțiala. Starul a dat noi detalii despre simtomele pe care le are.