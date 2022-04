Stiri pe aceeasi tema

- Killa Fonic și Delia colaboreaza pentru prima data pentru piesa “Cum am știut”, spre bucuria fanilor celor doi artiști care abia așteptau sa-și vada preferații pe aceeași piesa de ceva timp. Pe ritmurile trap ale lui Killa și cu liniile melodice pop ale Deliei, artiștii canta despre o poveste de dragoste…

- Dupa ce a lansat alaturi de RUBY „Maria”, o piesa fresh, cu beat-uri dance și influențe latino, DJ SAVA continua seria de colaborari cu BiBi și lanseaza „Dalida”, un single cu un vibe exotic, ce te duce cu gandul la zilele toride de vara. „Dalida dali dali dalida/ You know you’re the only one mi vida/…

- Nelu Vlad a fondat trupa „Azur” in 1977. In peste 45 de ani a compus o mulțime de melodii, multe dintre ele au devenit hituri, se asculta chiar și acum la petreceri, in restaurante sau la diverse evenimente. Despre piesele lui a facut dezvaluiri acum, in special despre cum a compus „In stație la Lizeanu”.…

- SICKOTOY, unul din cei mai apreciați artiști și producatori romani, colaboreza in premiera cu EVA TIMUSH, cel mai recent membru in familia Global Records, pentru piesa “Too Deep”. Melodia are vibe-ul energic și carismatic al producțiilor semnate SICKOTOY, la care se adauga interpretarea soft, dar memorabila…

- Pe fundalul evenimentelor triste din Ucraina, artista Dara a lansat o noua melodie, prin care marturisește despre perioada grea din viața ei, asemanatoare cu ceea ce se intimpla acum. Piesa „Ruleta” e despre durerile emoționale pe care le poate lasa un razboi și vine cu un indemn - niciun copil nu merita…

- Trupa VUNK și-a unit forțele pentru prima data cu Alexandra Stan și a lansat single-ul „Asta-i pentru altcineva”. Aceasta piesa este ideala pentru februarie, luna anului dedicata iubirii, cu atat mai mult avand in vedere faptul ca astazi sarbatorim Dragobetele, ziua aleasa de romani pentru a intampina…

- Moldoveanca Olga Verbițchi continua sa-și uimeasca fanii. Inspirata și, probabil, indragostita, artista a scos din cuptor o noua melodie, care se bucura de un mare succes. Ieri, Olga a lansat piesa „Neindragostit”, insoțita de un superb videoclip. In doar 24 de ore, noua producție muzicala a adunat…

- Zdob și Zdub și Frații Advahov sunt marii caștigatorii ai preselecției naționale pentru Eurovision 2022. Au invins cu piesa „Trenulețul”. Melodia caștigatoare a fost lansata in luna decembrie a anului trecut. „Speram sa aiba același impact, același succes. Sunt sigura ca vor avea o prestație de neuitat…