Twitter va extinde o funcţie care permite utilizatorilor să semnaleze conţinutul înşelător Compania a introdus testul pilot al acestei functii in august anul trecut, ca parte a efortului sau de a reduce dezinformarea pe platforma sa. Functia a fost testata pentru prima data in Statele Unite, Australia si Coreea de Sud. De cand a fost anuntata pentru prima data, Twitter a spus ca a primit aproximativ 3 milioane de rapoarte de la utilizatori care au folosit-o pentru a semnala tweet-uri despre care ei considera ca incalca politicile sale. Gigantul retelelor sociale a lansat anul trecut un alt program numit Birdwatch, care le permite participantilor sa scrie note si sa ofere context suplimentar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania numita pana nu demult Facebook a anuntat lansarea Privacy Center, o sectiune in care se regasesc toate optiunile privind intimitatea utilizatorilor. Optiunile din Privacy Center vor fi impartite in cinci sectiuni: securitatea datelor, partajarea datelor, colectarea datelor, utilizarea datelor…

- Preluarea, care va creste prezenta Microsoft pe piata serviciilor cloud destinate sectorului sanatatii, a fost deja aprobata in Statele Unite si Australia. Potrivit Comisiei Europene, evaluarea tranzactiei a dus la concluzia ca aceasta nu va reduce semnificativ concurenta pe pietele serviciilor cloud,…

- Din momentul in care ne trezim și pana adormim, suntem cu telefonul in mana. Așa ca…Let’s „Take a Break”! Compania Instagram planuiește sa lanseze funcția „Take a Break” in luna decembrie 2021. Aplicația Instagram iși respecta promisiunea de a oferi utilizatorilor un mediu de activitate cat mai sanatos.…

- Manager-ul Instagram, Adam Mosseri, a anunțat ca aplicația a inceput sa testeze o noua funcție numita „Take a Break” pentru a ajuta utilizatorii sa-și reduca timpul petrecut pe Instagram și sa-i incurajeze sa ia o pauza dupa ce au petrecut o anumita perioada de timp pe aplicație. Este o funcție care…

- Copiii pot reprezenta un bun motiv pentru ca parintii sa continue sa plateasca abonamentul Netflix, asta fiind, probabil, ideea care sta la baza celei mai noi functii lansate de platforma americana de streaming. Saptamana aceasta, Netflix va lansa o sectiune de clipuri video scurte, special selectate…

- Twitter a înregistrat o pierdere de peste jumatate de miliard de dolari în trimestrul trei al anului dupa ce a platit 766 de milioane de dolari pentru a pune capat unui proces ce a durat mai mulți ani de zile, relateaza TechXplore.Gigantul social media a fost acuzat ca în 2015…

- Vaccinul anti-Covid-19 pentru copii este eficient și sigur, anunța compania Moderna. Testele au aratat un raspuns imunitar puternic, iar toleranța a fost in general buna la copiii cu varsta intre 6 și 11 ani. Vaccinul anti-Covid-19 pentru copii, sigur și eficient Moderna a precizat ca vaccinul anti-COVID-19…