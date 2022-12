Elon Musk a facut succint lumina in cazul reclamelor de pe Twitter – nu in ceea ce priveste venituri in scadere generate de acestea, ci legat de numarul de reclame care le sunt afisate abonatilor. Pana acum, Musk si promovarea folosita de Twitter pentru abonamentele Blue spuneau doar ca cei care au Blue vor vedea mai putine reclame decat ceilalti. Acum, noul sef al companiei spune ca, in fapt, abonatii vad jumatate din numarul de reclame afisate celorlalti utilizatori. Mai mult, Musk spune ca, in viitor, Twitter va oferi un „plan superior” (probabil atat ca facilitati, cat si ca pret) si ca acesta…