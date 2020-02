Twitter a suspendat 70 de conturi pe care se postau mesaje in favoarea lui Michael Bloomberg, candidat pentru a fi desemnat reprezentantul democratilor in alegerile prezidentiale din SUA si care a angajat sute de persoane pentru a-l promova pe retelele de socializare in timpul campaniei, relateaza AFP.

“Am luat masuri in privinta unui grup de conturi pentru incalcarea regulilor noastre legate de tentativele de manipulare si de spam pe platforma”, a precizat un purtator de cuvant al Twitter, potrivit News.ro.

