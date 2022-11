Stiri pe aceeasi tema

- Platformer a spus ca nu este clar cat de serioase ar putea fi planurile si a spus ca o astfel de miscare, daca va fi implementata, ”nu pare iminenta”. Dar, aceasta arata cum Musk exploreaza modalitati de a genera noi venituri de pe platforma pe care a achizitionat-o pentru 44 de miliarde de dolari.…

- De la preluarea platformei de socializare, Elon Musk aduce modificari zilnic. El a confrimat ca bifa albastra – acordata pana acum conturilor verificate – va putea fi obținuta contra cost, iar textele vor putea fi mai lungi, renunțandu-se la limitarea actuala. Dupa cum se poate vedea, Twitter-ul a eliminat…

- Elon Musk anunța schimbari la Twitter, atat cu privire la modul in care va funcționa aceasta rețea cat și in privința taxelor percepute de la utilizatorii rețelei. Va fi imbunatațit modul de cautare in interiorul rețelei, intrucat el amintește acum de „sistemul Infoseek din 1998”, a subliniat Musk intr-o…

- Elon Musk intentioneaza sa taxeze utilizatorii cu 20 dolari pentru verificarea lunara a conturilor. Daca angajatii nu isi respecta termenul pentru implementarea functiei de plata, vor fi concediati de noul sef al platformei. Utilizatorii care nu platesc abonamentul vor pierde insignele de verificare.…

- General Motors Co (GM.N) a anuntat ca a intrerupt temporar publicitatea platita pe Twitter dupa ce Elon Musk a finalizat preluarea companiei de social media, conform Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Cel mai mare producator auto din SUA a declarat ca „au loc interactiuni cu Twitter pentru a intelege directia platformei sub noul proprietar”. Twitter nu a raspuns imediat unei solicitari de a comenta situatia. Elon Musk este, de asemenea, directorul executiv al rivalului GM, Tesla Inc (TSLA.O). GM…

- Cel mai mare producator auto din SUA a declarat ca „au loc interactiuni cu Twitter pentru a intelege directia platformei sub noul proprietar”. Twitter nu a raspuns imediat unei solicitari de a comenta situatia. Elon Musk este, de asemenea, directorul executiv al rivalului GM, Tesla Inc (TSLA.O). GM…

- Elon Musk a dezvaluit, ca a slabit peste 10 de kilograme, dupa ce a inceput o noua dieta. Programul prin care directorul Tesla a reușit sa piarda in greutate nu este insa pentru toata lumea, presupunand și cateva riscuri.