Twitter a suspendat saptamâna aceasta câteva conturi al caror scop aparent era transmiterea mesajelor fostului presedinte Donald Trump, care a fost interzis definitiv de pe platforma sa preferata în ianuarie, noteaza AFP citata de Agerpres.



Reteaua de socializare a confirmat joi ca a intervenit împotriva profilurilor respective, dupa mai multe articole aparute în presa americana despre aceste conturi care au difuzat afirmatii preluate de pe blogul omului de afaceri republican, "From the desk of Donald Trump" (De la biroul lui Donald Trump).



Fostul…