Utilizatorii Twitter isi pot securiza conturile cu o metoda unica de autentificare in doi factori (2FA), fara vreo optiune suplimentara de acest tip, cum se intampla din 2018, informeaza blogul din Romania al producatorului de solutii antivirus, Eset.



Daca aveti cont pe Twitter, puteti utiliza acum o cheie de securitate hardware ca metoda unica de autentificare cu doi factori (2FA). In timp ce serviciul de microblogging le permitea in trecut utilizatorilor sa foloseasca o cheie de securitate ca una dintre metodele principale de autentificare cu 2 factori, in martie Twitter a anuntat…