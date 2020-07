Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea se refera la numarul mediu al utilizatorii activi zilnic care genereaza venituri (monetizable daily active users -mDAU). Cresterea a fost determinata in primul rand de factori externi, precum masurile de distantare sociala impuse de autoritati si discutiile intense legate de pandemia de Covid-19.…

- Coca-Cola raporteaza cel mai sever declin trimestrial al vanzarilor din ultimii 25 de ani. Ce sunt brandurile ”zombie”, la care compania vrea sa renunțe Coca-Cola a suferit, in trimestrul al doilea, cea mai semnificativa scadere a vanzarilor trimestriale din ultimii cel putin 25 de ani,…

- Intre lunile aprilie si iunie, Netflix a inregistrat cu 10 milioane de abonati mai mult decat estimarile initiale ale companiei in conditiile in care restrictiile impuse de pandemia de coronavirus au fortat sute de milioane de oameni sa se autoizoleze, scrie The Guardian, informeaza Mediafax.Citește…

- Averea lui Musk a crescut vineri cu 6,07 miliarde de dolari, in urma unui avans de 10,8% al actiunilor Tesla. Averea neta a lui Warren Buffett a scazut la inceputul acestei saptamani, cand acesta a donat in scop caritabil actiuni Berkshire Hathaway in valoare de 2,9 miliarde de dolari. Actiunile Tesla…

- Consumatorii au renuntat sa mai cumpere pantaloni stramti si blugi, optand in schimb pe pantaloni cu elastic in talie cate pot fi purtati in casa, asta daca au mai cumparat haine. Levi’s a mai anuntat ca va renunta la 15% dintre angajatii corporativi la nivel global, respectiv circa 700 de persoane,…

- Compania farmaceutica elvetiana Novartis a convenit cu justitia americana sa plateasca o amenda de 678 de milioane de dolari in schimbul inchiderii unui dosar de coruptie in care este acuzata ca a organizat ''programe de conferinte'' in care ''mituia'' medici pentru ca acestia sa prescrie medicamentele…

- Organizatorii festivalului Woodstock au dat in judecata finantatorul Dentsu, acuzat de sabotarea editiei aniversare care ar fi trebuit sa aiba loc anul trecut, si cer despagubiri de zeci de milioane de dolari, scrie Variety, potrivit news.ro.Actiunea legala a fost deschisa miercuri la Curtea…