Twitter a făcut publice părţi din codul care decide recomandarea conţinutului pe platforma de socializare Anuntul facut vineri va permite utilizatorilor si programatorilor sa arunce o privire asupra functionarii sale si abilitatea de a sugera modificari ale algoritmului. ”In saptamanile urmatoare, vom deschide literalmente tot ceea ce contribuie la afisarea unui tweet”, a spus Musk intr-un tweet de sambata. Compania a spus intr-o postare pe blog ca a incarcat codul in doua documente pe platforma de partajare a codului Github. Acestea includ codul sursa pentru multe parti ale Twitter, inclusiv algoritmul de recomandari care controleaza tweet-urile pe care utilizatorii le vad in cronologia lor. Miscarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

