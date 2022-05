Televiziunea Romana si-a exprimat surprinderea legat de faptul ca rezultatul votului juriului Romaniei la Eurovision nu a fost preluat in calculul clasamentului final, organizatorii atribuind un alt set de punctaje concurentilor din finala in numele acestuia, motiv pentru care a solicitat organizatorilor concursului sa furnizeze, in mod oficial, motivele concrete pentru care au decis acest lucru.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

.ro × NEWSLETTER ×

Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate…