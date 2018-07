Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a avertizat-o vineri pe premierul Marii Britanii, Theresa May, sa ”puna cartile pe masa” si sa ofere alternative pentru a depasi diferentele ”uriase”, daca nu doreste sa paraseasca Blocul comunitar fara a ajunge la un acord, informeaza BBC.

- Liderii UE au afirmat vineri ca se pregatesc pentru toate scenariile privind Brexit-ul, inclusiv de lipsa unui acord cu Marea Britanie, la sfarsitul unei dezbateri pe aceasta tema la Bruxelles, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Statele membre, instituţiile UE şi "toate părţile…

- Summitul de doua zile s-ar putea dovedi un moment crucial pentru blocul comunitar, in contextul in care neintelegerile persistente privind migratia ar putea amplifica faliile deja adanci si ar putea ameninta unitatea UE intr-un context in care presiunea este tot mai mare, nu doar din partea Rusiei,…

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson a sustinut sambata ideea unui ''Brexit complet'', avertizand cu privire la scenariul unei iesiri a Marii Britanii din Uniunea Europeana in absenta unui acord, transmite AFP, conform agerpres.ro. Favorabil unui ''divort total'' de UE, Boris Johnson…

- Zeci de mii de sustinatori ai Uniunii Europene au marsaluit sambata in centrul Londrei, de pe bulevardul Pall Mall si pana la palatul Parlamentului, pentru a cere guvernului britanic organizarea unui al doilea referendum privind termenii iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza EFE,…

- Guvernul britanic a anuntat ca va face publica in curand o “carte alba” in care va prezenta “ambitiile” Londrei pentru perioada post-Brexit, transmite AFP, preluata de Agerpres. “Este timpul să ne prezentăm intenţiile cu mult mai multe detalii decât…

- Uniunea Europeana (UE) nu va accepta niciun acord de retragere sau de tranzitie cu Londra daca cele doua parti nu vor gasi o solutie pentru a evita "o frontiera dura" intre Irlanda si Irlanda de Nord, a insistat miercuri, la Strasbourg, presedintele Consiliului European, Donald Tusk, informeaza AFP,…

